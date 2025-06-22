Оккупированный город Сватово попал под обстрел: трое людей пострадали

В Луганске произошел обстрел. Фото: пресс-служба «правительства ЛНР»

Временно захваченный город Сватово Луганской области 22 июня попал под обстрел. Как известно, трое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе «правительства ЛНР».



В так называемом ведомстве написали, что дрон атаковал автобусную остановку.



Пострадали два водителя «Луганского Автодора» и пассажир — пенсионерка 1938 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с множественными осколочными ранениями.





Кроме того, поврежден сам рейсовый автобус.



Как отмечается, в оккупированном Донецке произошел инцидент, трое строителей были на крыше дома, однако в этот момент сдетонировал боеприпас. Всех пострадавших увезли в больницу.



Напомним, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» попали под обстрел на трассе М-03 Светлодарск-Мироновский. Есть погибший и пострадавшие.

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