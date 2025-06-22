ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян в оккупации

В ГУР показали уничтожение железнодорожных цистерн с горючим. Фото: скриншот

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские военнослужащие 22 июня уничтожили железнодорожные цистерны с горючим российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» во взаимодействии с Силами обороны Юга Украины, подразделением «Альфа» и группой Госспецсвязи «Next» успешно атаковали «товарняк» российских захватчиков — сожгли цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии», — говорится в сообщении.



«Товарняк» был уничтожен на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск.



Ранее мы писали, что истребители Вооруженных сил Украины нанесли удар и уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА вместе с боекомплектом на северном направлении.

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