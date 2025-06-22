Зеленский ввел новые санкции: кто оказался в списке

Зеленский ввел новые санкции. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против людей и компаний, которые ведут бизнес на оккупированных территориях Украины. Соответствующий указ появился на сайте ОП.



«Подписал указ о новых санкциях Украины — против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту. И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб — будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решении», — написал он в телеграм.



Санкции введены против 13 человек и 8 компаний, из которых две зарегистрированы в РФ, остальные — на Кипре.



К слову, в этом списке оказался народный депутат Артем Дмитрук, который выехал из Украины в прошлом году.



Напомним, в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В этом списке оказалась и Ани Лорак.





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