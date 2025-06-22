РФ нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ, есть погибшие и раненые

Россия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ. Фото: Сухопутные войска

Российские войска 22 июня нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть информация о погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.



«Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что для детального выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.



На месте происшествия также работает полиция.



По состоянию на 17:27 известно о трех погибших и 11 раненых из-за российского удара по полигону, заявили в Сухопутных войсках.



Ранее мы писали, что российская армия 1 июня нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.

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