Российские военные атаковали Киев и область: погибли по меньшей мере 7 человек — МВД

Последствия российской атаки на Киев 23 июня. Фото: ГСЧС

Войска РФ ударили по Киеву и области «шахедами» и баллистикой 23 июня. По состоянию на 8 часов утра известно о 7 погибших и 27 раненых.

Россия осуществила массированный обстрел ракетами и дронами по Киеву и области. Произошла атака по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Киев. От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы. Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра известно о шести погибших в Шевченковском районе Киева. Еще 19 пострадали, восьмерых из них госпитализировали.

Разбор завалов продолжается, под руинами еще могут быть люди.

В частности, пострадала жилая и медицинская инфраструктура Белой Церкви Киевской области. Погиб один человек, восемь ранены. Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.