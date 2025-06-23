В Краматорске в ДТП погиб один человек, еще один – пострадал

В Краматорске произошла авария. Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области 22 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина, также известно о пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Инцидент произошел на автодороге в направлении города Дружковка.



К месту ДТП оперативно прибыли спасатели 12-го государственного пожарно-спасательного отряда.





«С помощью специального оборудования они деблокировали из искореженного автомобиля двух мужчин: одного пострадавшего 2003 года рождения и одного погибшего 1999 года рождения», — говорится в сообщении.



Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что в оккупированном Луганске грузовик «Урал» российской армии насмерть задавил девушку прямо на пешеходном переходе.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях