За три дня без газа остались более 3000 абонентов на Донетчине из-за атак РФ

В течение трех дней без газоснабжения остались более 3000 абонентов в Донецкой области из-за российских ударов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где нет обстрелов. Об этом сообщили в «Донецкоблгаз».



Как отмечается, 20 июня в Константиновке в результате российской атаки без газоснабжения оказалось 1902 потребителя частного сектора города.



«На следующий день без газа остались 145 абонентов города Лиман. В Славянске в связи с разрушением домов отключены от газоснабжения абоненты 8 квартир и 4 частных домов. В Краматорске в связи с разрушением домов отключены от газоснабжения абоненты 87 квартир и 19 частных домов. На следующие сутки в Ильиновке обстрел оставил без газа 20 абонентов частного сектора», — говорится в сообщении.



Кроме того, с 22 июня от газоснабжения отключены 4 населенных пункта, в частности: село Андреевка-Клевцово — в населенном пункте остались без газа 246 абонентов, село Зеленая роща — 261 абонент, село Воскресенка — 21 абонент, Новохватское — 16 абонентов.



Также в селе Райское в результате обстрела без газа 300 абонентов частного сектора.



Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ ударили по Константиновке Донецкой области. После очередной российской атаки света нет в некоторых районах города.

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