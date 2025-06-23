В Крыму львы напали на владельца парка, который вывозил краденых животных из Мариуполя и Херсона: он в тяжелом состоянии

На владельца парка Олега Зубкова в оккупированном Крыму напали львы. Фото: Вести. Крым

В оккупированном Крыму на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова напали львы. В результате он получил серьезные ранения в области шеи.

Животные напали на мужчину во время кормления, сообщают российские СМИ.

«В парке львов "Тайган" произошел инцидент — пострадал директор Олег Зубков. Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь», — говорилось в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 22 июня, во время вечернего кормления животных, а после нападения львов у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое.

Пострадавший потерял много крови и сейчас находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки к месту госпитализации был направлен санитарный вертолет.

Позже появилось сообщение, что Зубкова прооперировали. Его состояние остается тяжелым.

Олег Зубков был директором Ялтинского зоопарка. После оккупации Крыма Россией перешел на сторону захватчиков. Владелец крупного частного зоопарка Олег Зубков известен тем, что во время оккупации Херсона оттуда вывозил животных по приказу так называемого «мэра» Владимира Сальдо. 11 ноября 2022 года, во время бегства оккупационных войск России с правого берега Херсона, похитил енота и несколько других животных из зоопарка города.