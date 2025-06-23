Силы обороны ударили по воинской части в Белгородской области РФ, есть жертвы — СМИ

Украинские военнослужащие в ночь на 20 июня ударили по воинской части в российской Белгородской области. В результате есть погибшие. Об этом передает телеграм-канал ASTRA.



Как отмечается, Силы обороны атаковали воинскую область, которая расположена на Муравлянском проезде в селе Роговатое в Старооскольском районе.



По словам инсайдеров, двое военнослужащих РФ погибли, кроме того, еще 11 пострадали.



Ранее мы писали, что российские войска 22 июня нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть информация о погибших.

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