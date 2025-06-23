Танк ВСУ под ударом FPV-дронов уничтожил позиции РФ на Сумщине

Удар по танку ВСУ дрона РФ. Фото: кадр из видео

Танкисты 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ провели дерзкий выезд на прямое наведение и уничтожили позиции российской пехоты у трассы с Юнаковкой в Сумской области. Видео опубликовала пресс-служба бригады.







«Выезд на прямое наведение — в условиях современной войны — это чрезвычайно рискованная задача. Нужно действовать быстро, точно и максимально эффективно. Для экипажа этого танка это был первый такой бой. Они получили бесценный опыт и успешно отработали по врагу», — отметили в подразделении.



По данным аналитиков DeepState, танк ударил по российским позициям южнее Яблоновки. После атаки экипаж применил термодымовую аппаратуру, чтобы укрыться от возможных ударов артиллерии и FPV-дронов.

Продвижение ВС РФ на Сумщине

На обратном пути враг несколько раз пытался поразить украинский танк FPV-дронами — зафиксированы попадания по корпусу. Однако техника устояла, и экипаж вернулся на базу без потерь. Цель выполнена — позиции противника уничтожены.

По данным Генерального штаба, на этом участке фронта за прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили 20 атак российских войск.

Кроме того, враг нанёс десять авиаударов, использовав 17 управляемых авиабомб, и осуществил 257 обстрелов, восемь из которых — из реактивных систем залпового огня.