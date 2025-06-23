Россияне обстреляли Константиновку: погиб водитель маршрутки, еще один человек ранен

Из-за российского обстрела сегодня в Константиновке погиб водитель маршрутки, еще один человек ранен. Фото: ГВА

В понедельник, 23 июня, около 11:00 российские военные совершили очередной обстрел города Константиновка Донецкой области с использованием ударного беспилотника типа FPV. Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

Отмечается, что в результате этой атаки погиб водитель маршрутного автобуса, который находился за рулем во время удара.

«От полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте», — сообщил Горбунов.

Еще один человек, который на момент атаки находился в салоне маршрутки, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В результате удара маршрутный автобус получил существенные повреждения, добавил начальник ГВА.

Ранее сообщалось, что российская армия вечером в воскресенье, 22 июня, атаковала Константиновку Донецкой области. Известно об одном пострадавшем.