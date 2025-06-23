Можно не драться в очереди: в Донецке планируют продлить сроки верификации SIM-карт

Жители оккупированных городов Донецкой области продолжают стоять в длинных очередях у офисов местного оператора мобильной связи «Феникс». Люди переживают, что не успеют вовремя пройти верификацию, а значит могут лишиться мобильной связи. При этом оккупационная власть не называет сроки, в которые должен уложиться оператор.

Так изначально люди выстраивались в длинные очереди из-за того, что крайний срок верификации — 1 июля 2025 года. По информации «Новостей Донбасса», сроки все же дольше — до ноября 2025 года.

В донецких пабликах тем временем появилась информация о том, что перерегистрацию SIM-карт «Феникс» продлят до 2026 года. Однако официально об этом не объявляют, так как хотят получить как можно больше информации о пользователях «Феникса» уже сейчас.

«Да, им пофиг, что пенсионеры стоят с ночи под отделениями связи для победы, теряют там сознание, что им тяжело, кто о них когда-то думал!», — возмущенно пишет пропагандистский Telegram-канал «Донецк-Макеевка».