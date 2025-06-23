В зоне «Мариуполь — Широкая Балка — Мангуш» зафиксирован удар по ПВО РФ

В зоне Мариуполя зафиксировано точное попадание по объекту оккупантов — вероятно, по российской системе ПВО. В районе, ограниченном населенными пунктами Мариуполь, Широкая Балка и Мангуш, с эпицентром в районе аэропорта, зафиксировано точное попадание по военной цели.



Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



По его словам, с высокой долей вероятности удар пришелся по российской системе противовоздушной обороны. «Это может быть как ЗРК „Тор“ или „Бук“, так и более мощный С-400. Именно здесь оккупанты размещают подобное вооружение», — отметил он.

«Ждем, что потащат через Мариуполь и продолжаем уточнять», — резюмировал Андрющенко.

Напомним, 22 июня украинские дроны атаковали российские железнодорожные цистерны с топливом на перегоне «Молочанск — Светлодолинское» в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области.