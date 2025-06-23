Сотня квадроциклов для фронта: Порошенко передал технику Силам обороны

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил о передаче новой партии техники для фронта. В Facebook он рассказал, что его команда закупила и передала 100 квадроциклов для украинских защитников.



«Такого у нас еще не было — на площадке едва уместились все машины. Парковки не хватало, но квадроциклы удалось разместить. Правда, ненадолго — совсем скоро они будут на передовой», — отметил Порошенко.

По его словам, легкие и маневренные квадроциклы будут использоваться для штурмовых операций, быстрой доставки боеприпасов и эвакуации. Они особенно эффективны там, где не могут пройти тяжелые автомобили и пикапы.



«Современная война требует мобильности. Дроны, “Мавики” и малогабаритный транспорт играют все более важную роль на поле боя», — добавил он.

Порошенко напомнил, что их команда уже давно занимается поставками такой техники для морской пехоты, десантников, аэромобильных бригад и стрелковых батальонов. Некоторые квадроциклы даже использовались за границей.

Общая стоимость переданной техники ранее превысила 30 миллионов гривен. Новая партия обошлась в 15 миллионов. Порошенко уточнил, что из-за блокировки его счетов, средства для этой закупки были переведены со счета его жены Марины Порошенко.

ФОТО с официальной страницы Петра Порошенко в Facebook