СБУ сообщила о подозрении «министру транспорта и инфраструктуры ЛНР» и бывшему оккупационному мэру Алчевска Альберту Апшеву

«Министр транспорта и инфраструктуры ЛНР» Альберт Апшев. Фото: Апшев в Телеграм

Служба безопасности Украины собрала доказательства противоправной деятельности «министра транспорта и инфраструктуры ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Речь идет об Альберте Апшеве. На этой «должности» он занимается реализацией инфраструктурных проектов, позволяющих оккупантам «закрепиться» на захваченной территории Луганщины и обеспечить логистику российской армии, воюющей против Украины на Восточном фронте.



По имеющимся данным, до 2014 года коллаборант служил в органах внутренних дел, но предал присягу и перешел на сторону РФ. Апшев руководил оккупационными администрациями городов Кадиевка и Алчевск на Луганщние.



Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Напомним, что «министерский портфель» Альберт Апшев получил в марте.