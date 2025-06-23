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Горячие направления фронта: бои продолжаются под Покровском и Краматорском — Генштаб ВСУ

23 июня 2025, 23:16

Горячие направления фронта: бои продолжаются под Покровском и Краматорском — Генштаб ВСУ

Горячие направления фронта: бои продолжаются под Покровском и Краматорском — Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники успешно отразили более 100 атак российских оккупантов на различных участках фронта. Об этом Генштаб ВСУ сообщил в оперативной сводке на 22:00 23 июня 2025 года.

На Лиманском направлении противник предпринял 21 штурм в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи, а также в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира и Ольговки. Все атаки были успешно отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении украинские войска остановили 10 попыток наступления противника в районах Новомарково, Часов Яра, а также в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья и Бондарного. Один бой все еще продолжается.

На Торецком направлении в течение суток зафиксированы 24 вражеских штурма в районах Дилеевки, Щербиновки, Петровки, Яблуновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки и Яблуновки. Все атаки были отражены, Силы обороны удерживают позиции.

На Покровском направлении противник проявлял наибольшую активность — зафиксировано 49 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Проминь, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергеевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево и в направлениях Шахового, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки и Новопавловки. Один бой все еще продолжается. Авиаудары пришлись по районам Полтавки, Малиновки, Новотрецкого, Разино и Покровска.

По предварительным данным, на этом направлении украинские воины ликвидировали 111 оккупантов, ранили еще 78, уничтожили 17 единиц автотехники, спутниковый терминал связи и противотанковый ракетный комплекс «Конкурс».

На Новопавловском направлении украинские подразделения отразили 14 атак в районах Богатыря, Новоселки, Запорожья, Перебудовы, Комара, Мирного, Шевченко, Вильного Поля, а также в направлении Воскресенки. Там продолжаются три боестолкновения, под авиаударом оказался населенный пункт Воскресенка.

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