ВСУ уничтожили катер ЧФ РФ с десантом у берегов Херсонщины

Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Об этом сообщает официальная страница Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.
«Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!» — отметил командующий ВМС ВСУ.
Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини.— Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) June 24, 2025
Дякую військовим морякам за гарну роботу.
Разом до перемоги!
Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy pic.twitter.com/HvHOpiSuHd
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперёд, но успеха не добились.
Направления атак оккупационной армии РФ.
В целом за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1200 человек. Также украинские военные уничтожили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему и одну реактивную систему залпового огня.
Горящий катер Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео.
Кроме того, СОУ сбили 198 беспилотников оперативно-тактического уровня, 12 ракет и ликвидировали 100 единиц автомобильной техники противника.
Напомним, российские военные провалили тренировку по форсированию Днепра.
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