ВСУ уничтожили катер ЧФ РФ с десантом у берегов Херсонщины

Удар по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр из видео

Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Об этом сообщает официальная страница Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.



«Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!» — отметил командующий ВМС ВСУ.



Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини.



Дякую військовим морякам за гарну роботу.



Разом до перемоги!



Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy pic.twitter.com/HvHOpiSuHd — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) June 24, 2025

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперёд, но успеха не добились.

Направления атак оккупационной армии РФ.

В целом за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1200 человек. Также украинские военные уничтожили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему и одну реактивную систему залпового огня.

Горящий катер Черноморского флота РФ. Фото: кадр из видео.

Кроме того, СОУ сбили 198 беспилотников оперативно-тактического уровня, 12 ракет и ликвидировали 100 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, российские военные провалили тренировку по форсированию Днепра.