Десятки поврежденных домов и админзданий: войска РФ за сутки более 20 раз обстреляли Донетчину

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 23 июня, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, административные здания и автомобили. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три районы:



Покровский район. В Мирнограде ранен человек. В Покровске 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены дом и авто; в Родинском повреждена многоэтажка. В Шаховской ТГ повреждено 9 домов: 7 во Владимировке и 2 в Новоторецком.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Золотых Прудах Александровской громады 1 человек погиб и 2 ранены, разрушены 3 дома, еще 10 повреждены. В Краматорске поврежден склад. В Торском Дружковской громады повреждены 2 склада, еще 1 — в Веселой Горе Новодонецкой громады. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 32 частных дома, админздание и 2 автомобиля.



Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.



Ранее мы писали, что количество погибших в результате российского авиационного удара по многоэтажке 21 июня в Краматорске увеличилось до шести.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях