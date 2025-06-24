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Десятки поврежденных домов и админзданий: войска РФ за сутки более 20 раз обстреляли Донетчину

24 июня 2025, 10:47

Десятки поврежденных домов и админзданий: войска РФ за сутки более 20 раз обстреляли Донетчину

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 23 июня, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, административные здания и автомобили. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

По словам Филашкина, под удар попали три районы:

Покровский район. В Мирнограде ранен человек. В Покровске 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены дом и авто; в Родинском повреждена многоэтажка. В Шаховской ТГ повреждено 9 домов: 7 во Владимировке и 2 в Новоторецком.



Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Золотых Прудах Александровской громады 1 человек погиб и 2 ранены, разрушены 3 дома, еще 10 повреждены. В Краматорске поврежден склад. В Торском Дружковской громады повреждены 2 склада, еще 1 — в Веселой Горе Новодонецкой громады. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 32 частных дома, админздание и 2 автомобиля.

Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.

Ранее мы писали, что количество погибших в результате российского авиационного удара по многоэтажке 21 июня в Краматорске увеличилось до шести

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