В Краматорске прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в Краматорске. Фото: Донбасс оперативный/Тelegram

Во вторник, 24 июня, около 10:30 в городе Краматорск Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

Пользователи опубликовали фото и видео облака густого дыма, поднимающегося после прилёта.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате российского авиационного удара по многоэтажке 21 июня в Краматорске увеличилось до шести. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«От полученных травм в больнице скончался мужчина 1939 года рождения. Количество жертв возросло до шести», — написал он.