Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены два человека

Во вторник, 24 июня, российские войска нанесли авиационный удар по Константиновке Донецкой области. Известно о двух гражданских. Об этом сообщил начальник Константиновской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 03:35 состоялось 3 вражеских авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по городу Константиновке. Ранены 2 гражданских лица», — отметил он.
По словам Горбунова, в результате атак повреждены 32 частных дома, учебное заведение, 2 легковых автомобиля.
Кроме того, россияне за 23 июня дважды обстреляли Константиновку с помощью БПЛА и ствольной артиллерии. Кроме того, двое гражданских погибли, также повреждены дома и автобус.
Ранее мы писали, что телеграм-канала «Типичная Константиновка», предварительно, удар был нанесен по поселку Червоный. Там прозвучало несколько мощных взрывов.
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