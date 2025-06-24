Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены два человека

Россияне атаковали Донетчину.Фото: Сергей Горбунов

Во вторник, 24 июня, российские войска нанесли авиационный удар по Константиновке Донецкой области. Известно о двух гражданских. Об этом сообщил начальник Константиновской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 03:35 состоялось 3 вражеских авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по городу Константиновке. Ранены 2 гражданских лица», — отметил он.



По словам Горбунова, в результате атак повреждены 32 частных дома, учебное заведение, 2 легковых автомобиля.





Кроме того, россияне за 23 июня дважды обстреляли Константиновку с помощью БПЛА и ствольной артиллерии. Кроме того, двое гражданских погибли, также повреждены дома и автобус.



Ранее мы писали, что телеграм-канала «Типичная Константиновка», предварительно, удар был нанесен по поселку Червоный. Там прозвучало несколько мощных взрывов.

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