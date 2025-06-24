По Днепру ударили ракеты «Искандер-М»: в городе взрывы

Ракетный удар по Днепру. Фото: кадр из видео

В Днепре прогремели взрывы. По предварительным данным, был зафиксирован пуск ракет «Искандер» или систем ПВО С-300/С-400. Об этом сообщил канал мониторинга вражеской авиации Monitor.



В Воздушных силах ВСУ подтвердили ракетный обстрел Днепра российскими войсками.



«Скоростная цель на Днепр! Ещё одна скоростная цель на Днепр!» — заявили в ВСУ.



После «прилёта» в сети появилось видео взрыва и огромного столба дыма. Предварительно сообщается, что враг применил четыре ракеты «Искандер-М».



На официальном канале «Укрзализныци» заявили, что в результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье.

Позже местные паблики Днепра также распространили видео момента удара рядом с поездом Одесса - Запорожье. На кадрах видно, как от взрыва вздрагивает поезд, а у человека, снимавшего видео из вагона, на лице появляется кровь.

Ранее во вторник, 24 июня, около 10:30 в городе Краматорск Донецкой области прогремел мощный взрыв.