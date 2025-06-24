Воины ССО уничтожили штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении

ССО уничтожили штурмовую группу РФ. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие осуществили масштабную операцию на Покровском направлении. В частности, была уничтожена штурмовая группа оккупантов, кроме того, одного захватчика взяли в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«Бойцы группы 144-го Центра ССО совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу россиян, которая накануне помешала ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника», — говорится в сообщении.



Как отмечается, операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро россиян попытались убежать, пятеро из них были уничтожены.



Один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов «Боцмана» и «Велика» впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.



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