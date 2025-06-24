РФ пытается закрепиться у границы Днепропетровщины

Мотоциклы, которые не доехали до админграницы Днепропетровщины.

В направлении административной границы Днепропетровщины враг постепенно продвигается. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».



«ВС РФ закрепляются либо в населённых пунктах на линии административной границы, либо всеми силами пытаются это сделать», — отметил он.



По словам военного, методическая работа продолжается круглосуточно, однако полностью остановить врага не удаётся. Из-за значительной протяжённости линии боевого соприкосновения (ЛБС) и недостатка боеспособного личного состава командование вынуждено определять приоритетные направления для обороны.



Согласно актуальной карте аналитического проекта DeepState, в районе посёлка Дачное Днепропетровской области, который граничит с населённым пунктом Новоукраинка Донецкой области, уже начинает формироваться «серая зона».

Карта DeepState: серая зона уже переходит админграницу Днепропетровской области в районе посёлка Дачное, возле Новоукраинки.

Она фактически переходит административную границу и указывает на продвижение российских войск. Тем временем, как сообщается в сводке Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак противника в районах девяти населённых пунктов. Среди них — приграничные с Днепропетровской областью Новосёлка, Запорожье, Шевченко и Свободное Поле.

Ранее сегодня РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов, повреждены объекты гражданской инфраструктуры — общежитие, гимназия, административное здание и поезд №52 Одесса — Запорожье.