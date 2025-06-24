В Донецке хотят закрыть рынок в районе жд-вокзала: люди боятся остаться без работы

В оккупированном Донецке хотят закрыть рынок в районе железнодорожного вокзала.



В начале июня появилась информация о том, что рынок «Аквилон» по улице Горной закроют. Оккупационная власть «ДНР» заявила, что на месте рынка может появиться сквер. Однако среди местных жителей пошел слух о строительстве торгового центра.



В оккупационную администрацию уже поступают жалобы от местных жителей, которые арендуют торговые места на этом рынке. Они сетуют на то, что лишаться работы.



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что окончательное решение о судьбе рынка пока не принято. Но если «Аквилон» снесут, то владельцам торговых точек предложат торговые места на другом рынке. По предварительной информации, это может быть рынок «Маяк».



Так называемый «председатель правительства ДНР» Чертков уверяет, что жителей в районе рынка опросили. Часть выступила против снова рынка, часть — за снос. Глава оккупационной администрации Донецка уверяет, что за снос рынка выступили 70% опрошенных.