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В Донецкой области закрылось около трех тысяч ФОПов — женщины-предпринимательницы удерживают малый бизнес

24 июня 2025, 17:54

В Донецкой области закрылось около трех тысяч ФОПов — женщины-предпринимательницы удерживают малый бизнес

2025 год начался с непростых испытаний для украинского малого бизнеса. С первых недель января предприниматели столкнулись с вынужденной паузой в работе Единого государственного реестра из-за масштабной внешней кибератаки. Это значительно повлияло на статистику регистрации и закрытия ФОПов, создав эффект «отложенного спроса» на открытие бизнеса.

Аналитики YC.Market выделяют пять ключевых тенденций

1. Волна закрытий. В первом квартале 2025 года прекратили деятельность более 108 тысяч ФОПов — на 50% больше, чем в последнем квартале 2024 года, когда закрылось около 72 тысяч.

2. Умеренный рост открытий. Несмотря на сложности, за тот же период было зарегистрировано 56,8 тысяч новых ФОПов — примерно на 20% больше, чем в предыдущем квартале (47,3 тыс.).

3. Без изменений в отраслевой структуре. Лидерами по числу новых регистраций остаются розничная торговля, IT и сфера «прочих услуг». Эти же направления лидируют и по количеству закрытий, что говорит о высокой концентрации малого бизнеса именно в этих секторах.

4. География открытий. Наибольшее количество новых ФОПов зарегистрировано в Киеве (8 363). Также в числе лидеров — Днепропетровская (5 461), Львовская (4 428), Киевская (4 310), Одесская (3 974) и Харьковская (3 771) области. Эти регионы суммарно обеспечили более половины новых регистраций по стране.

5. География закрытий. Самое большое число закрытых ФОПов — в Киеве (14 212). За ним следуют Харьковская (9 830), Днепропетровская (9 306), Одесская (8 314), Львовская (7 062) и Киевская (6 879) области.

Особый случай — Донбасс. В Луганской области в I квартале 2025 года открылось лишь 75 ФОПов, а закрылось — 382. В Донецкой области закрылись 2 902 ФОПов, против 679 открытий.



Гендерный срез

Женщины продолжают играть ключевую роль в предпринимательстве. В первом квартале 2025 года они составили около 61—62% среди новых ФОПов и около 52% среди закрытых. Доля мужчин — 38—39% среди регистраций и 48% среди ликвидаций.

В Луганской области женский бизнес составляет 48,8% от общего числа ФОПов (30,4 тыс. женщин-предпринимательниц), в Донецкой — 47,1% (51,2 тыс. женщин-предпринимательниц).

По доле женщин среди ФОПов впереди: Хмельницкая область — 53%; Волынская область — 50,6%; Кировоградская область — 50,5%.

По количеству женщин-предпринимателей лидируют: г. Киев — 131,5 тыс.; Днепропетровская область — 83,5 тыс.; Львовская область — 73,1 тыс.; Харьковская область — 71,3 тыс.; Одесская область — 71,4 тыс.

Итоги и выводы

Несмотря на технические сбои и небольшой рост новых регистраций, количество закрытий ФОПов продолжает устойчиво превышать число открытий. Это означает общее сокращение числа малых предпринимателей в стране. Продолжающаяся война и экономическая нестабильность остаются ключевыми факторами, ограничивающими развитие малого бизнеса по всей Украине.

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