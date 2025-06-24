Европа создаёт минный «занавес» на границе с Россией

Укреплённая пограничная зона на восточной границе НАТО с предупреждающим знаком, колючей проволокой и противопехотными минами. Фото: ИИ

Европа строит новый «железный занавес» из миллионов мин. В условиях растущей угрозы со стороны России пять стран укрепляют оборону, прибегая к тактике, которую раньше стремились запретить, сообщает The Telegraph.



От Лапландии на севере Финляндии до Люблинского воеводства Польши — Европа готовится создать новый взрывоопасный заслон. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей противопехотные мины. Ожидается, что официальные уведомления об этом будут направлены в ООН уже в июне.

Протяжённость восточной границы НАТО с Россией и Беларусью (выделена красным): от севера Финляндии до юга Польши — более 3450 км, где планируется развертывание минных полей.

Таким образом, страны получат право производить, накапливать и развертывать мины уже с конца 2025 года. Вместе они охраняют 2150 миль (3460 км) внешней границы НАТО с Россией и Беларусью.



Военные специалисты по планированию рассматривают участки европейских лесов и болот, где потенциально будут размещены минные поля, если Россия начнет полномасштабное наступление против альянса.



Возвращение противопехотных мин свидетельствует о закате глобальной кампании по их запрету — когда-то поддержанной принцессой Дианой, Тони Блэром и рядом влиятельных лидеров. Сегодня то, что ранее считалось неприемлемым, воспринимается как необходимость.



Особенно уязвима в этом контексте Литва, которой приходится оборонять 450 миль (724 км) границы с Беларусью и Калининградом (Кёнигсбергом). Особое внимание уделяется так называемому Сувалкскому коридору — критически важному маршруту снабжения НАТО, а также «клюву попугая» — выступающей в Беларусь территории, где каждая деревня находится в пределах нескольких миль от враждебной границы.