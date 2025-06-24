Российская авиация с начала 2025 года «сбросила» почти сотню авиабомб на свои и оккупированные территории

Российский истребитель Су-35. Фото: «Ростех»

21 июня с российского самолета «нештатно сошла» авиабомба ФАБ-500 на оккупированный города Докучаевск в Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



В результате повреждены четыре частных дома. Там пробило крыши и выбило окна. Погибших и пострадавших нет.



Это уже не первая упавшая на российские и оккупированные территории авиабомба за этот месяц. Так, 11 июня полутонная российская авиабомба пробила воронку в огороде жительницы села Долгий Колодезь в Курской области.



Всего за период со 2 по 21 июня с российских самолетов сошли как минимум еще 10 ФАБ: две авиабомбы упали вблизи города Дебальцево Донецкой области, две – в окрестностях Макеевки, две – в Белгородской области, одна – в Волновахском районе, одна – под городом Ясиноватая на Донетчине. Еще две авиабомбы ФАБ нашли в поселке Чернухино Луганской области.



Таким образом, ASTRA известно о как минимум 94 авиабомбах – 87 ФАБ и семь УМПБ – и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.

Напомним, что ночью 24 июня «шахеды» массированно атаковали село Золотые Пруды на Донетчине, в результате чего загорелись дома, есть погибший и раненые.