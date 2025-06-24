В Северске остаются менее 400 жителей: прифронтовой город живет без газа, воды и света

В прифронтовом городе Северск Донецкой области остается менее 400 человек, в самой громаде — более 500. Из-за постоянных обстрелов со стороны армии РФ, в городе нет газоснабжения, электричества и водоснабжения. Об этом рассказал начальник Северской городской военной администрации Алексей Воробьев в эфире национального телемарафона.
«В Северске проживает 399 жителей, в целом громаде — 523 человека. К сожалению, жители выезжают только в том случае, если погиб из близких и не с кем оставаться», — рассказал он.
Воробьев заверил, что детей в громаде нет.
«Уже больше месяца люди в громаде живут без света, воды и газа из-за постоянных российских атак. Но громада живет. Все, что зависит от нас, пытаемся дать. Завозим генераторы, завозим топливо, есть связь. Никого не бросаем», — сообщил он.
Начальник администрации заявил, что местные жители получают гуманитарную помощь раз в месяц.
Ранее мы писали, что российские войска 18 июня ударили по Северску Донецкой области. В результате атаки поврежден городской совет.
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