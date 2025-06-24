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В Чернобыльской зоне конь Пржевальского подорвался на мине РФ

24 июня 2025, 18:54

В Чернобыльской зоне конь Пржевальского подорвался на мине РФ

Место подрыва коня Пржевальского на российской мине в Чернобыльском биосферном заповеднике. Фото: Государственная пограничная служба Украины. Место подрыва коня Пржевальского на российской мине в Чернобыльском биосферном заповеднике. Фото: Государственная пограничная служба Украины.

В Чернобыльском биосферном заповеднике на российской мине подорвался и погиб конь Пржевальского. Об этом сообщила благотворительная организация UAnimals со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошёл вблизи одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее находились позиции российских оккупационных войск. Взрыв зафиксировали украинские пограничники.

Это уже не первый случай гибели редких животных в Чернобыльской зоне. В мае 2024 года аналогичным образом погибли ещё два представителя исчезающего вида.

Место подрыва коня Пржевальского на российской мине в Чернобыльском биосферном заповеднике. Фото: Государственная пограничная служба Украины.

«Животные часто становятся жертвами мин. Они заходят на неразминированные участки, особенно в природных зонах, которые разминируются в последнюю очередь. На деоккупированных землях в приоритете — жилые районы. Полное разминирование всей территории Украины может занять не менее 75 лет», – говорится в сообщении UAnimals.

Напомним, российская атака в ночь на 18 июня разрушила Краматорскую государственную больницу ветеринарной медицины, которая служила приютом для животных.

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