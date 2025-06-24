Сухогруз на рейде Ялты ожидает захода в Севастополь за украинским зерном

В Ялтинском заливе на рейде находится сухогруз, который, по информации мониторинговой группы «Крымский ветер», ожидает захода в порт Севастополя для загрузки украинским зерном.

Отмечается, что подобные суда, как правило, стоят на якоре у Ялты до тех пор, пока не освободится причал у зернового терминала в Севастополе.

Согласно спутниковым снимкам, длина текущего балкера составляет около 175 метров.

Напомним, судно под загрузкой, вероятно, вывезенным с оккупированных территорий Украины зерном, ранее было замечено возле зернового терминала «Авлита» в бухте Севастополя временно оккупированного Крыма.