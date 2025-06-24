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«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированного Донецка: его обвиняют в «шпионаже для ГУР»

24 июня 2025, 19:42

«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированного Донецка: его обвиняют в «шпионаже для ГУР»

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя оккупированного Донецка Юлиана Белоконя. Об этом стало известно из сообщения «Прокуратуры ДНР».

Оккупанты заявили, что якобы «в октябре 2023 года Белоконь в Донецке собирал сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ».

«Данные он передавал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины посредством мессенджеров», – сказали в фейковом ведомстве.

Псевдосуд «приговорил» жителя Донецка к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «министру транспорта и инфраструктуры ЛНР» и бывшему оккупационному мэру Алчевска Альберту Апшеву

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