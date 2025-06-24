Ракетные удары по Днепру и области: количество погибших возросло до 17 человек, раненых – до более 200

Последствия ракетных ударов по Днепропетровщине. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате ракетной атаки РФ на Днепр и Самар возросло до 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.



Ранения получили более 200 человек, среди них 19 детей.



Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Днепре повреждены инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, административные здания, 46 многоэтажек, 41 частный дом, общежития, здания ГСЧС, пассажирский поезд, заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны и магазины.



В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области уточнили, что повреждены более 220 автомобилей и мотоциклов, детская больница и детский сад.

Напомним, что 24 июня Россия баллистическими ракетами нанесла удар по Днепру и Самару на Днепропетровщине. Поврежден, в частности, пассажирский поезд №52 Одесса-Запорожье.