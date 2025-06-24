Часов Яр штурмовали российские десантники и спецназ – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Город Часов Яр Донецкой области штурмует «разнообразная» группировка российских войск. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, город штурмовали, в том числе, российские Воздушно-десантные войска и спецназ.



«Там были именно квалифицированные штурмовые подразделения. Они были применены именно по своему главному предназначению. Но сказать, что в конце концов они оказались очень эффективны – нет, не получилось. По состоянию на сейчас взятие Часов Яра, которое они хотели провести более года назад, не состоялось», – отметил Трегубов.

Напомним, что украинская армия не дала войскам РФ на мотоциклах прорваться к позициям на Покровском направлении.