В ВСУ назвали один из главных планов России на летнее наступление

Ситуация вблизи Константиновки. Фото: карта DeepState

Сейчас есть проблема в восточной части Покровского направления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, там сильная интенсификация попыток российских войск пройти к Константиновке именно с восточной части Покровского направления через трассу «Покровск-Константиновка» на север.



«Вот эта атака на север на восточном фасе Покровского направления – это фактически один из очевидных планов Российской Федерации по состоянию на летнюю кампанию, одна из очевидных точек приложения усилий. Если раньше была очевидна попытка обойти Покровск с запада, то сейчас очевидна попытка прорваться вот здесь между Покровском и Константиновкой», – рассказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что город Часов Яр Донецкой области штурмовали российские десантники и спецназ.