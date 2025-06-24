Донецкая власть проинспектировала последствия атак в Святогорске и Краматорске

Руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин проинспектировал последствия недавних обстрелов в Святогорске и Краматорске. В обоих случаях оккупанты целенаправленно нанесли удары по жилым многоэтажным домам, в результате чего есть погибшие и раненые.

ФОТО Донецкой ОВА



В Святогорске вместе с главой громады были определены первоочередные потребности местных жителей. Донецкая ОВА окажет помощь в консервации поврежденных зданий. Сейчас пострадавшим семьям предоставляется временное жилье в более безопасных районах.



В Краматорске в результате удара по многоэтажке в старой части города погибли шесть человек. Местные службы продолжают разбор завалов и вывоз строительного мусора. Там, где это возможно, ведутся работы по восстановлению коммуникаций.



«Обеспечение хотя бы относительной нормальности жизни — наша приоритетная задача, — подчеркнул Вадим Филашкин. — Мы сделаем все возможное, чтобы жители области имели доступ к водоснабжению, электричеству и газу, даже в условиях постоянной угрозы».

Напомним, российская армия за прошедшие сутки, 23 июня, 26 раз обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть человеческие жертвы, повреждены жилые дома, административные здания и автомобили.