Зеленский ответил, что необходимо для того, чтобы Россия закончила войну

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Нидерландов. Фото: ОПУ

Чтобы по-настоящему закончить войну и построить настоящий крепкий мир, западным союзникам нужно действовать по двум основным направлениям. Об этом во время обращения к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, первое направление – это максимальная изоляция России.



«Это означает политическую изоляцию, санкции всех видов и прекращение какого-либо сотрудничества, которое помогает им выжить и продолжить воевать. Каждая схема, позволяющая им продолжать, должна быть перекрыта. Нам нужен сильный 18-й пакет санкций ЕС. Нам нужны жесткие, болезненные санкции в отношении российской нефти. Сейчас многие дискуссии ведутся вокруг разных вариантов ограничения цены на российскую нефть. Самое важное, чтобы ограничение цены действительно работало. И когда мы говорим об ограничении цены, важно помнить, что любое понижение доходов России от продажи нефти помогает приблизить мир. Но что действительно навредит им и по-настоящему ограничит их способность вести войну, это ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Мы должны по-настоящему заблокировать их танкерный флот и отрезать их от международного банкинга», – отметил Зеленский.



Президент заявил, что второе направление – это стабильность в оборонной поддержке.



«Я призываю вас поддержать все долгосрочные программы поддержки и сотрудничества с нами, с Украиной. Россия должна увидеть, что Украина не останется в одиночестве и что Европа не отступит. И очень важно поддержать необходимость увеличения расходов на оборону в других европейских странах», – добавил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией.