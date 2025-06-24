Суд вынес приговор агенту «женской группы» ФСБ: она пыталась шпионить за аэродромами боевых вертолетов ВСУ на Донетчине

Осужденная участница «женской группы» ФСБ. Фото: Донецкая областная прокуратура

Суд приговорил жительницу города Горняк Донецкой области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В августе 2022 года женщина общалась в Телеграм со своей соседкой, которая в начале полномасштабного вторжения уехала в Россию. Зная, что подруга сотрудничает с ФСБ и участником ЧВК «Вагнер», она согласилась предоставлять ей информацию военного характера.



Она узнавала места дислокации личного состава, техники военнослужащих ВСУ и ротаций украинских подразделений в Покровском районе. Кроме того, женщина сфотографировала вертолет и отправила снимок с подробным описанием направления движения. При этом она отдавала себе отчет, что предоставленная информация помогала российской армии в продвижении на севере области.



В пресс-службе СБУ рассказали, что она входила в «женскую группу» ФСБ.



Особенность группы заключалась том, что ее участниками были исключительно местные жительницы, поддержавших вооруженную агрессию России. Агенты рассредоточено корректировали авиационные и артиллерийские удары РФ по локациям украинских войск на Покровском направлении.



В частности, жительница Горняка пыталась выявить аэродромы боевых вертолетов ВСУ. Одновременно она «сливала» в ФСБ маршруты движения бронетанковых колонн украинских войск в направлении передовой.



Контрразведка СБУ задержала всех участниц агентурной группы во время спецоперации вблизи линии боестолкновения в августе 2023 года.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «министру транспорта и инфраструктуры ЛНР» и бывшему оккупационному мэру Алчевска Альберту Апшеву