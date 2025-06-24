Войска России обстреляли Константиновку: тяжелые ранения получил мужчина

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

24 июня российская армия обстреляла жилой сектор города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате обстрела пострадал местный житель. В момент удара он подъехал на автомобиле к своему дому. Мужчина получил тяжелые ранения осколками. Его оперативно эвакуировали и доставили в городскую больницу.

Напомним, что ночью 24 июня «шахеды» массированно атаковали село Золотые Пруды на Донетчине, в результате чего загорелись дома, есть погибший и раненые.