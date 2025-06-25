Катер РФ под ударом ВСУ в Херсонской области. Фото: кадр из видео

Оккупанты на левобережье Херсонщины поджигают собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач. Агенты движения «АТЕШ» из числа военнослужащих 205-й бригады сообщили о намерении бойцов 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях.



Причина — попытка достучаться до командования и саботировать приказы. Эти действия — не единичные случаи, а результат хаоса, усталости и деградации дисциплины в подразделении.



Всё больше солдат выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, который, по их словам, не щадит личный состав, бросая людей на «мясные» штурмы ради личной выгоды и карьерного роста.



Агенты также уточняют, что кризис в 205-й бригаде — не нов. Военнослужащие до сих пор помнят историю с комбригом «Скифом», который избивал подчинённых, а впоследствии получил повышение в Генштаб.

Ранее сообщалось, что РФ проводит учения по форсированию Днепра с целью повторного штурма Херсона.