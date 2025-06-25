Российские войска дронами атаковали Покровск: есть погибший и раненые

24 июня около 11:00 российская армия FPV-дроном ударила по автодороге на выезде из города Покровск в направлении города Родинское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В результате атаки погиб мужчина 1983 года рождения.



Около 12:00 FPV-дроны атаковали северную часть Покровска. Осколочное ранение бедра получил мужчина 1964 года рождения. Пострадавшего доставили в Добропольскую больницу интенсивного лечения.



Ориентировочно в 14:00 оккупанты FPV-дроном снова ударили по городу. Пострадала женщина 1964 года рождения.

Напомним, что ночью 25 июня российская авиация сбросила авиабомбу на город Купянск Харьковской области, в результате чего повреждена девятиэтажка и ранены пять человек.