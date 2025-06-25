Bayraktar TB2 поразил катер РФ с десантом на Тендровской косе — OSINT

Момент «прилета» по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр из видео

Катер Черноморского флота РФ с десантом был атакован украинским БПЛА Bayraktar TB2. Об этом сообщили авторы украинского OSINT-канала «КіберБорошно».



«Bayraktar TB2 ВМС Украины уничтожает вражеский катер с десантом», — говорится в подписи к опубликованному видео.

Катер ЧФ РФ догорает на Тендровской косе. Фото: кадр из видео

Также удалось определить место удара: сброс боеприпаса по российскому десанту произошёл на Тендровской косе в Херсонской области, недалеко от егерской границы.

Место удара по десанту ЧФ РФ. Фото: КіберБорошно

Место удара по десанту ЧФ РФ. Фото: КіберБорошно

Ранее ВМС Украины сообщили, что был уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом на ВОТ Херсонщины.



Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини.



Дякую військовим морякам за гарну роботу.



Разом до перемоги!



Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy pic.twitter.com/HvHOpiSuHd — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) June 24, 2025



Кроме того, появилась информация, что оккупанты на левобережье Херсонщины поджигают собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач.

Напомним, турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода, на котором будут работать около 500 человек и где будут производиться модели дронов Bayraktar TB2 или Bayraktar TB3.