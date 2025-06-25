ВСУ разрезали пополам российский поезд в Токмаке

Около 11:15 утра в районе временно оккупированного Токмака Силы обороны Украины провели точечную операцию: с первого удара остановили российский грузовой поезд, буквально разрезав его пополам. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



По его словам, начинается «боулинг» — кто больше выбьет вагонов. По предварительным данным, в составе было более 40 вагонов, включая цистерны и контейнеры.

Место удара по поезду РФ.

Андрющенко также отметил, что Силы обороны Юга демонстрируют высший класс в ликвидации логистики противника.

Ранее на Сумщине с помощью HIMARS ВСУ накрыли артиллерийские позиции российских войск.