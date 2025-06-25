Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ разрезали пополам российский поезд в Токмаке

25 июня 2025, 13:40

ВСУ разрезали пополам российский поезд в Токмаке

Около 11:15 утра в районе временно оккупированного Токмака Силы обороны Украины провели точечную операцию: с первого удара остановили российский грузовой поезд, буквально разрезав его пополам. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, начинается «боулинг» — кто больше выбьет вагонов. По предварительным данным, в составе было более 40 вагонов, включая цистерны и контейнеры.

Место удара по поезду РФ.

Андрющенко также отметил, что Силы обороны Юга демонстрируют высший класс в ликвидации логистики противника. 

Ранее на Сумщине с помощью HIMARS ВСУ накрыли артиллерийские позиции российских войск

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Токмак
Прочее
удар по российскому поезду СОУ атаковали российский грузовой поезд

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:00
Десятки дронов каждый день атакуют Горловку: как «ДНР» превратила людей в живой щит
11:49
В Луганской области оккупанты будут принудительно мобилизовать жителей даже без паспорта РФ – ОВА
19:42
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированного Донецка: его обвиняют в «шпионаже для ГУР»
19:31
Сухогруз на рейде Ялты ожидает захода в Севастополь за украинским зерном
17:16
В Донецке почти год судят водителя грузовика, который наехал на детей-велосипедистов
16:44
Регистрация жилья украинцев в оккупации: Россия приняла новый закон
16:25
В оккупации подросток на машине сбил насмерть молодого парня
15:16
В школах на оккупированных территориях прекратят изучение украинского языка
14:54
На оккупированной Луганщине более 30 тысяч жителей остались без воды
13:16
В Донецке хотят закрыть рынок в районе жд-вокзала: люди боятся остаться без работы
20:49
ВСУ атаковали полигон в Донецкой области: есть погибшие и раненые
14:44
Можно не драться в очереди: в Донецке планируют продлить сроки верификации SIM-карт
14:09
В Крыму львы напали на владельца парка, который вывозил краденых животных из Мариуполя и Херсона: он в тяжелом состоянии
12:12
Вагнеровец из «АТЕШ» сжёг технику и убил оккупантов в тылу
11:40
Активно готовят к войне. В группировке «ЛНР» россияне будут учить детей управлять беспилотниками
15:35
ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян в оккупации
15:30
Оккупированный город Сватово попал под обстрел: трое людей пострадали
17:13
На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами
13:21
В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи
21:59
Один сотрудник коммунального предприятия погиб, еще трое пострадали в результате обстрела в оккупации
все новости
15:56
Три эвакуации за день: полиция вывозит людей с Лиманского направления
15:20
СБУ И Нацполиция: 19-летняя харьковчанка взорвала военных по указке российских спецслужб
15:08
Войска России дроном атаковали машину в Покровске: погиб мужчина, его жена ранена
15:00
Десятки дронов каждый день атакуют Горловку: как «ДНР» превратила людей в живой щит
14:57
В жилом районе Херсона упал дрон с боеприпасами
14:20
Российский дрон ударил по Константиновке: ранены два человека
14:10
Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы – ОВА
13:50
Российские войска оккупировали Андреевку и Константинополь на Донетчине – DeepState
13:40
ВСУ разрезали пополам российский поезд в Токмаке
12:58
HIMARS уничтожил позиции врага на Сумщине — САУ и гаубицы
11:49
В Луганской области оккупанты будут принудительно мобилизовать жителей даже без паспорта РФ – ОВА
11:48
Россия получила три новых истребителя Су-35С для ВКС
11:34
Армия РФ беспилотниками атаковала Новоявленку на Донетчине: под завалами погибла женщина, есть раненый
11:19
Войска РФ за сутки 68 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые — ОВА
11:11
Украинская армия продвинулась на Торецком направлении – ISW
10:42
На Канарах заметили человека, очень похожего на Януковича
10:24
Bayraktar TB2 поразил катер РФ с десантом на Тендровской косе — OSINT
10:15
Германия профинансирует производство украинских БПЛА на миллионы евро — Der Spiegel
10:07
Российские войска дронами атаковали Покровск: есть погибший и раненые
09:53
Российская авиация ночью сбросила авиабомбу на Купянск: повреждена девятиэтажка, ранены пять человек
все новости
ВИДЕО
Три эвакуации за день: полиция вывозит людей с Лиманского направления Три эвакуации за день: полиция вывозит людей с Лиманского направления
25 июня, 15:56
Момент «прилета» по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр из видео Bayraktar TB2 поразил катер РФ с десантом на Тендровской косе — OSINT
25 июня, 10:24
Последствия ракетных ударов по Запорожью. Фото: ЗОВА Россия ночью нанесла четыре ракетных удара по Запорожью: есть раненые
25 июня, 09:41
В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Предположительно, был атакован военный завод. Кадр из видео Предположительно, в российском Таганроге дроны атаковали военный завод
25 июня, 09:39
По Харькову ударили российские дроны: есть пострадавший По Харькову ударили российские дроны: есть пострадавший
25 июня, 08:47
F-16 сбивает российский «Шахед». Фото: кадр из видео Появилось видео сбития «Шахеда» истребителем F-16 ВСУ
24 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор