Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы – ОВА

Константиновка. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

Город Константиновка Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, из-за обстрелов почти половина города – без света.



«1,9 тысячи домов в Сантуриновке остаются без газа, возобновить его подачу невозможно. Водоснабжение – один раз в сутки с 17:00 до 20:00, всего 20-25% от потребности. Из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно. В городе установлены семь резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, шесть из которых с очисткой. Работают пять «Пунктів незламності», еще два – в режиме ожидания», – рассказал Филашкин.



Начальник ОВА отметил, что несмотря на все, в городе работают медики, коммунальщики, полиция и власть.



«Однако враг системно разрушает критическую инфраструктуру», – добавил он.

Напомним, что в ВСУ назвали один из главных планов России на летнее наступление.