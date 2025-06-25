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Десятки дронов каждый день атакуют Горловку: как «ДНР» превратила людей в живой щит

25 июня 2025, 15:00

Десятки дронов каждый день атакуют Горловку: как «ДНР» превратила людей в живой щит

Десятки дронов каждый день атакуют Горловку: как «ДНР» превратила людей в живой щит

В среднем за одну неделю российские силы сбивают от 200 до 300 украинских беспилотников над оккупированной Горловкой. Эта цифра может показаться шокирующей — особенно если руководствоваться официальной риторикой «ДНР», утверждающей, что ВСУ ведут охоту на гражданское население. Однако за массовыми атаками кроется другая картина: дроны ВСУ в первую очередь охотятся на военные цели, которые оккупанты умело прячут среди гражданской инфраструктуры.

Горловка — это прифронтовой оккупированный город в Донецкой области. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Горловке оставалась около 240 тысяч человек. В отличие от ряда соседних фронтовых городов, захваченных российской армией, в Горловке сохранилась гражданская инфраструктура. И главная проблема мирных жителей в том, что за их спинами, в гражданской инфраструктуре военные прячутся еще с 2014 года.

Почему автобусы так часто под ударом: транспорт как щит и цель

Наиболее заметные атаки дронов приходятся на общественный транспорт и автомобили. С первого взгляда — обычные маршрутки и старые автобусы, однако в условиях российской оккупации это может быть лишь маскировка.

Российские оккупанты системно используют гражданский транспорт для переброски военных и спецназа, а также для перевозки боеприпасов и оборудования. Но тщательно это маскируют.

К тому же, с осени 2024 года в городских автобусах устанавливают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта техника подавляет сигналы дронов, сбивает GPS-навигацию и мешает управлению FPV-дронами. То есть автобус, визуально не отличающийся от общественного, может быть подвижной военной платформой. Поэтому такие цели попадают под удары ВСУ.

Но оккупационная власть преподносит такое ноу-хау как вынужденную меру, якобы из-за того, что украинские дроны охотятся на мирных людей, когда те передвигаются по городу.

Много случаев ударов по транспорту произошло в Никитовском районе Горловки. Ниже — лишь часть случаев:

  • 4 февраля 2025 года дрон поразил автобус в поселке Гольмовском, ранен водитель.
  • 11, 14 и 15 февраля — серия атак по автобусам в жилом массиве «Строитель». Повреждено не менее 3 маршруток, один автобус уничтожен.
  • 26 марта — удар по автобусу с пассажирами, водитель в критическом состоянии. По заявлению «мэра» Горловки, только наличие РЭБ и маневр водителя спасли пассажиров от массовой гибели.
  • 16 июня — дрон атаковал автобус маршрута №100. Пострадали две мирные жительницы.

По классике оккупанты не сообщают о ранении или ликвидации военных. «Счастье» для них — сообщить о жертвах среди гражданских. А вот случаи, когда ранен лишь водитель — подозрительны. Он просто может быть единственным гражданским в автобусе, а об остальных жертвах среди пассажиров просто нельзя говорить. Иначе у российских пропагандистов просто не будет повода для обвинений в адрес «украинских нацистов».

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Военные технологии на крышах жилых домов

Российские войска размещают военное оборудование прямо на жилых домах в оккупированных городах. В Горловке это наиболее актуально, потому что позиции ВСУ находятся на расстоянии примерно 7–10 км от окраин оккупированного города, а в некоторых направлениях — даже ближе 5 км. Все зависит от конкретного участка фронта.

Это объясняет интенсивность атак БПЛА по Горловке — дроны запускаются буквально с «предгорья». В ответ российские войска активно насыщают Горловку системами ПВО и РЭБ. Но также из Горловки активно ведутся обстрелы по позициям ВСУ. Понимая это, оккупационная администрация города должна была уже давно объявить эвакуацию мирного населения из Горловки.

Что устанавливают на гражданскую инфраструктуру для защиты от дронов, ракет и высокоточного оружия?

  • ЗРК «Панцирь-С1», «Тор-М2» и «Стрела-10».
  • Системы РЭБ типа «Поле-21», «Житель», «Муром-П», «Территория» — фиксировались на крышах домов в Горловке, Донецке и других населённых пунктах.
  • Самодельные РЭБ и разведывательные станции (например, «Аистенок») монтируются прямо на многоэтажках, в том числе с видом на подконтрольные Украине территории.

Именно это превращает гражданские здания в военные цели. Так, 3 октября 2024 года в жилом массиве «Солнечный» дрон ударил по крыше многоэтажки. Погиб мужчина, сгорел автомобиль. Фото очевидцев показывают задымление именно крыши — вероятно, целился в оборудование.

В мае 2024 года в оккупированной Горловке Донецкой области беспилотник атаковал многоэтажный дом. В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что дом, расположенный по улице Болотникова, 11/1 в Никитовском районе — не военный объект, и могли пострадать мирные жители.

При этом на фото последствий удара, которые опубликовал «мэр» Горловки Иван Приходько, можно увидеть мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П». Комплекс предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

Позднее Приходько отредактировал свой пост в Telegram, удалив фото с «Муромом».

Где прячутся оккупанты

Не стоит забывать, что в Горловке жилые массивы Центрально‑Городского и Никитовского районов расположены в плотной близости к промышленным объектам. Территория склада, завода, фабрики — отличное место для хранения военной техники в прифронтовом городе. Особенно, если сам промышленный объект не работает.

К примеру, завод «Стирол» граничит с домами по просп. Победы, площади Ленина и улицам Центрального района.

Шахты в Никитовском районе расположены вплотную к массивам Комсомолец, Ртутный, Строитель, Гагарина, Мичурова. Также в этом районе некогда находились Никитовский мясо- и хлебокомбинаты, алебастровый завод.

Таким образом, атаки дронов ВСУ на Горловку — это не стихийный террор, а целенаправленные удары по объектам, использующим гражданскую инфраструктуру в военных целях. Погибшие и раненые среди мирных — трагическое, но логичное последствие российской тактики «живого щита».

По материалам : "Новости Донбасса "

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