В жилом районе Херсона упал дрон с боеприпасами

В Херсоне нашли ударный дрон.

В Таврическом микрорайоне Херсона зафиксировано падение самодельного ударного дрона с боевыми зарядами. Об этом сообщили очевидцы и городские Telegram-каналы, опубликовав фото с места происшествия. На снимке видно разрушенный квадрокоптер с подвесной системой для сброса боеприпасов.



Судя по конструкции и размеру зарядов, речь может идти об осколочных гранатах или выстрелах для автоматических гранатомётов (например, типа ВОГ-17 или ВОГ-25), которые часто используются в импровизированных ударных БпЛА.



Беспилотник разрушен — сломаны лопасти. Причиной падения могла стать как техническая неисправность, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы.



В Херсоне оккупанты неоднократно использовали ударные БпЛА против гражданской техники, что создаёт серьёзную угрозу для мирного населения.

Ранее, 20 мая 2025 года, в Херсоне пассажирский автобус коммунального предприятия «Херсонский коммунальный транспортный сервис» был атакован российским беспилотником.



Также оккупанты РФ атаковали с помощью БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона.