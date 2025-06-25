Войска России дроном атаковали машину в Покровске: погиб мужчина, его жена ранена

Последствия атаки на Донецкую область. Фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 25 июня российские войска FPV-дроном ударили по автомобилю «ВАЗ-2101» в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В машине находились гражданские. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, а его жена 67 лет получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочное ранение.



Также армия РФ дроном-камикадзе «Шахед» атаковала частный сектор села Торское Дружковской территориальной громады. Пострадала женщина 68 лет. У нее диагностировали осколочные ранения головы, грудной клетки, предплечья, бедра и контузию.



Среди поврежденных объектов – частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автотранспорт.

Напомним, что 25 июня российский дрон ударил по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего ранены два человека.