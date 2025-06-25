СБУ И Нацполиция: 19-летняя харьковчанка взорвала военных по указке российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции оперативно задержали в Харькове 19-летнюю местную жительницу, работавшую на спецслужбы страны-агрессора.

Задержание злоумышленницы. ФОТО СБУ



20 июня она передала украинским военным заминированный скутер, замаскированный под волонтерскую помощь, в результате чего один защитник погиб, второй получил тяжелые ранения. Об этом сообщили силовые ведомства.



Как установили следователи, взрыв произошел днем в одном из парков Индустриального района Харькова, возле кафе. В момент, когда двое бойцов ВСУ подошли к скутеру, в его багажнике сработало самодельное взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Результат подрвыной деятельности. ФОТО СБУ и Нацполиции



Один из военнослужащих, 29 лет, погиб на месте, второй — 26-летний — госпитализирован с тяжелыми травмами.

По информации СБУ, молодую женщину завербовали через Telegram-каналы по поиску работы. Получив инструкции от российского куратора, она собрала самодельное взрывное устройство в домашних условиях, использовав бытовую химию, аккумуляторы, провода и мобильные телефоны для дистанционного подрыва. Взрывчатку она установила в скутере, заранее припаркованном в нужной локации, и организовала скрытое видеонаблюдение за местом предполагаемого теракта.

После совершенного преступления злоумышленница попыталась скрыться, однако была задержана всего через несколько часов. При обыске у нее нашли компоненты еще одного взрывного устройства и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Сейчас она находится под стражей. Ей объявлено подозрение по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель человека. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Операцию по задержанию провели сотрудники СБУ по Харьковской области совместно с Управлением уголовного розыска Нацполиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры, говорится в сообщении.

Напомним, суд вынес приговор агенту «женской группы» ФСБ: она пыталась шпионить за аэродромами боевых вертолетов ВСУ на Донетчине.