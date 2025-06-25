В группировке «ЛНР» запретили использование спутниковой связи Starlink

В «ЛНР» запретят Starlink. Фото: pixabay

На захваченной территории Луганской области не будут продавать и использовать оборудование компании SpaceX (США), в частности терминалов Starlink. Об этом написал в своем телеграм главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



По его словам, «защита информационного пространства и обеспечение безопасности наших граждан являются первостепенной группой».



Кроме того, главарь оккупированной территории заявил, что соответствующее решение «направлено исключительно на обеспечение безопасности наших граждан и защиту интересов республики».



«Starlink — это технология, которая может быть использована противником для действий коалиции, передачи данных и нанесения ударов на нашей территории. Мы не можем позволить себе этот вред», — выдал Пасечник.



Как отмечается, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии прокремлевскому изданию «Газете.Ru» заявил, что, несмотря на запрет, боеспособность российской армии якобы не изменится.



«Насколько я понимаю, речь идет прежде всего о гражданском персонале, который, действительно, по незнанию, может какие-то секретные сведения случайно слить противнику, используя американский Starlink», — сказал он.



Кроме того, Журавлев добавил, что российская армия имеет достаточно средств связи «отечественного производства».



Ранее мы писали, что в некоторых районах временно захваченной части Луганской области местные жители жалуются на проблемы с мобильным интернетом. В оккупационной администрации «ЛНР» объяснили это специальными мерами безопасности, но без подробностей.

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