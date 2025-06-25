Ловушка через Telegram: военного «Азова» пытались подорвать в Киеве

В Киеве совершили попытку покушения на военного полка «Азов», подстроив ему фальшивое свидание. Инцидент произошел 21 июня, однако подробности стали известны только сегодня.



По сообщению «Луганщины оперативной», военный познакомился с девушкой в Telegram-боте под названием «Дайвинчик». Она представилась Настюшей и пригласила мужчину на встречу у ее дома.

Прибыв в указанное место, военный получил от девушки сообщение: она якобы еще собирается и предложила ему забрать ключ от домофона, спрятанный под сиденьем желтого мопеда, припаркованного рядом.



Подойдя к скутеру, мужчина заподозрил неладное и успел отойти на безопасное расстояние. Спустя мгновение мопед взорвался. По предварительной информации, внутри могла находиться самодельная взрывчатка на основе селитры.



В результате взрыва никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители рассматривают инцидент как покушение на жизнь военнослужащего.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали в Харькове 19-летнюю местную жительницу, работавшую на спецслужбы страны-агрессора. Она передала украинским военным заминированный скутер, замаскированный под волонтерскую помощь, в результате чего один защитник погиб, второй получил тяжелые ранения.