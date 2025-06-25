Британия передаст Украине ракеты ПВО за счет российских активов

Украина получит 350 британских ракет для ПВО. Фото: Рустем Умеров

Украина получит 350 современных ракет британского производства для противовоздушной обороны за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.



«Ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время», — отметил он.



По словам Умерова, это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов.



Глава оборонного ведомства поблагодарил правительство Великобритании, премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем партнерам, которые продолжают укреплять украинскую ПВО.



Ранее мы писали, что Украина получила 1 миллиард евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA.

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